В австралийской серии GT впервые выступит женщина
Мелинда Прайс подписала контракт с командой
Heretic Autosport и получит в свое распоряжение Bentley GT3, став первой
женщиной, которая выйдет на старт австралийского чемпионата GT.
Как сообщает Motorsport.com,
Прайс в последние пять лет принимала участие в исторических гонках, однако
в девяностых пять раз выступала в 1000-километровом заезде в
Батерсте. Ее лучшим результатом в марафоне стало 11-е место.
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