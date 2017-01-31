В австралийской серии GT впервые выступит женщина

Мелинда Прайс подписала контракт с командой Heretic Autosport и получит в свое распоряжение Bentley GT3, став первой женщиной, которая выйдет на старт австралийского чемпионата GT.

Как сообщает Motorsport.com, Прайс в последние пять лет принимала участие в исторических гонках, однако в девяностых пять раз выступала в 1000-километровом заезде в Батерсте. Ее лучшим результатом в марафоне стало 11-е место.