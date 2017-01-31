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Писарев ушел с поста спортивного директора РФС

Источник:  РФСКомментарии

Николай Писарев покинул пост спортивного директора РФС, который он занимал с 2010 года.

- Мне кажется, что за время работы в РФС, нам удалось добиться серьезных успехов с различными сборными. Об этом говорят и завоеванные медали, и высокие места. Очень горд тем, что юношеским и молодежной сборной России удавалось выполнять свою главную задачу – готовить игроков для национальной команды. Сейчас я принял абсолютно взвешенное решение -  покинуть РФС.

Уже неоднократно говорил в СМИ, что хотел бы в дальнейшем поработать в качестве тренера. Надеюсь, что в ближайшее время смогу начать новый этап профессиональной карьеры. Также хотел бы поблагодарить всех, с кем за эти годы удалось поработать в Россиийском футбольном союзе и сборных России, - цитирует Писарева официальный сайт РФС.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время бывший нападающий «Спартака» может возглавить сборную Белоруссии.

6 декабря 2016 года белорусская национальная команда осталась без наставника. Александр Хацкевич был снят с поста после четырех матчей в отборочном турнире к чемпионату мира-2018, в которых команда сыграла вничью с Францией, проиграла Голландии и Болгарии и поделила очки с Люксембургом.

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