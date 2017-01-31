Леонардо Бонуччи: Трудно сказать нет Гвардиоле
Защитник «Ювентуса»
Леонардо Бонуччи заявил, что ему было непросто отказаться от предложения «Манчестер
Сити».
Минувшим летом 29-летний итальянец вел переговоры с главным тренером «горожан» Пепом Гвардиолой, но в итоге принял решение остаться в Турине, подписав с клубом новый контракт.
«Манчестер Сити»? Это не было решение, которое я легко принял.
Трудно сказать нет, когда один из лучших тренеров мира проявляет к тебе значительное уважение и дает высокую оценку. Но я поступил, как велело мое сердце.
Я играю за один из самых больших клубов Италии и всего мира. Мы можем побеждать в Италии и Европе», – приводит слова Бонуччи Metro.co.uk.
Напомним, 19 декабря Бонуччи подписал с «Ювентусом» контракт до 30 июня 2021 года.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически