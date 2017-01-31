Положительная допинг-проба Труненкова была взята на Кубке России

Допинг-проба олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Труненкова была взята в апреле 2016 года во время Кубка России.

- Труненков выступал в двойках на Кубке России, который прошел в апреле 2016 года, - сообщили «Советскому спорту» в пресс-службе Федерации бобслея и скелетона России. – Во время этих соревнований РУСАДА тестировала спортсменов на запрещенные препараты, в том числе и Труненкова. Его допинг-проба оказалась положительной, поэтому срок дисквалификации отсчитывается с 16 апреля 2016 года. А в мае Труненков (по словам самого спортсмена, в августе 2016 года. – Прим. ред.) объявил о завершении карьеры.

Напомним, Дмитрий Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 годы и завоевал золото Олимпийских игр в Сочи-2014 в соревнованиях четверок.