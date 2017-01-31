Лысцов не перейдет в «Зенит» зимой
Защитник «Бенфики»,
выступающий на правах аренды за «Тонделу», Виталий Лысцов не перейдет в «Зенит»
в зимнее трансферное окно.
Об этом стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». Игрок продолжит сезон в «Тонделе».
Умный трансфер. Зачем Виталий Лысцов «Зениту»
Напомним, Лысцов перешел в «Бенфику» в 2015 году из «Униан
Лейрии». В сезоне-2016/17 21-летний футболист выступает за «Тонделу», в составе
которой провел пять матчей в чемпионате Португалии и забил один гол.
Ранее «Советский спорт» сообщал об интересе к Лысцову со стороны «Зенита».
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