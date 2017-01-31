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Владимир Стогниенко: «Тоттенхэм» недавно показал, что «Челси» еще можно обыгрывать

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский комментатор Владимир Стониенко дал прогноз на центральный матч 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси».

Напомним, встреча между командами состоится сегодня и стартует в 23.00 мск.

«Челси» выглядит главным фаворитом чемпионата и фаворитом любого матча, в котором участвует. Стабильный уже сыгранный состав, отличная скамейка (в основу даже не всегда попадает находящийся в отличной форме Виллиан), быстрая атака, надежная оборона. «Тоттенхэм» недавно показал, что «Челси» еще можно обыгрывать, но для этого, конечно, нужно самим находиться в очень хорошем состоянии.

О «Ливерпуле» этого сейчас не скажешь – команда в новом году не может выиграть ни одного матча («Плимут» по-прежнему единственное исключение) ни одним составом ни в одном соревновании. Конечно, матч с лидером – соблазнительный шанс все исправить, но, думаю, для победы над нынешним «Челси» просто желания и просто злости не хватит.

Вернулся с Кубка Африки Мане, но после перелетов и неудач он вряд ли сейчас готов играть такой матч целиком. И решать остающиеся проблемы в обороне он точно не будет», – сказал Стогниенко.

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Матч

Ливерпуль - Челси

Место и дата

31 января 23:00, Энфилд, Текстовая трансляция

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