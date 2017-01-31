Фернандо Алонсо: В отношении нашей аэродинамики много вопросов

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо что «Хонда» сумеет подготовить хороший мотор для его команды к сезону-2017, а вот аэродинамические качества шасси могут вызвать вопросы.

«Скажем так, в плане мощности мотора догнать «Мерседес» будет трудно – причем не только для нас, а для всех. Но думаю, мы сможем приблизиться достаточно, чтобы бороться. Уверен на 100 процентов, что нам удастся добиться той мощности, которой мы хотим достигнуть. Но вот в отношении аэродинамики вопросов куда больше», - цитирует Алонсо Motorsport.com.

В чемпионате мира 2016 года Фернандо Алонсо финишировал десятым, заработав 54 очка.