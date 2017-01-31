Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера «Мордовии»

Марат Мустафин назначен исполняющим обязанности главного тренера саранской «Мордовии».

- Задачи, поставленные перед нами главой республики Мордовия Владимиром Волковым и попечительским советом клуба, должны быть решены в кратчайшие сроки. Разумеется, имеющийся коллектив из тех, кто желает проявить свою работоспособность на поле, следует сохранить и поддержать, выполнив перед игроками все обязательства. Но команда требует и обновления. В регионе немало молодых талантливых футболистов, которые горят желанием защищать честь родного клуба. Поэтому необходимо активнее привлекать в команду местных воспитанников, открывать им дорогу в большой футбол, - заявил новый руководитель клуба Алексей Порфененко.

При этом, главным тренером «Мордовии» на официальном сайте клуба по-прежнему значится Дмитрий Черышев.

Первую часть сезона-2016/17 команда из Саранска завершила в зоне вылета из ФНЛ - команда находится на 18-м месте в турнирной таблице.

