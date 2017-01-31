«Лилль» заплатил 7 миллионов евро за форварда «Аякса»

Французский «Лилль» пополнил состав форвардом «Аякса» Анваром Эль Гази.

Контракт с 21-летним голландским нападающим подписан до лета 2021 года. Сумма сделки составила 7 миллионов евро, сообщает Marca.

Эль Гази выступал за «Аякс» с 2014 года, сыграв за это время в чемпионате Голландии 70 матчей и забив 20 голов. На счету Эль-Гази два матча за сборную Голландии, за которую он дебютировал в октябре 2015 года.

Отметим, что по информации некоторых СМИ, Эль-Гази этой зимой также интересовался московский «Спартак».