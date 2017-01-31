Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак1 : 0Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия- : -Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Лилль» заплатил 7 миллионов евро за форварда «Аякса»

Дмитрий Гирин
Источник:  MarcaКомментарии

Французский «Лилль» пополнил состав форвардом «Аякса» Анваром Эль Гази.

Контракт с 21-летним голландским нападающим подписан до лета 2021 года. Сумма сделки составила 7 миллионов евро, сообщает Marca.

Эль Гази выступал за «Аякс» с 2014 года, сыграв за это время в чемпионате Голландии 70 матчей и забив 20 голов. На счету Эль-Гази два матча за сборную Голландии, за которую он дебютировал в октябре 2015 года.

Отметим, что по информации некоторых СМИ, Эль-Гази этой зимой также интересовался московский «Спартак».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Лион» дома уступил «Лиллю»Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».Сын Клюйверта дебютировал в составе «Аякса»В матче 18-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «ПЕК Зволле»состоялся дебют полузащитника Джастина Клюйверта, сына известного в прошлом голландского нападающего «Барселоны» и сборной Голландии Патрика Клюйверта.«Лилль» и «Сент-Этьен» сыграли вничьюФутболисты «Лилля» в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции сыграли вничью со «Сент-Этьеном».Обертан может перейти из «Анжи» в «Лилль»Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан попал в сферу интересов «Лилля». Об этом сообщает издание But Football Club.Эдегор может уйти в аренду в «Аякс» или «Херенвен»Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор может провести вторую половину сезона в аренде в Голландии. На 18-летнего норвежца претендуют «Аякс» и «Херенвен».«Зенит» не готов платить за Гуделя больше 4 млн евро«Зенит» не планирует платить за полузащитника «Аякса» Неманью Гуделя больше 4 миллионов евро, сообщает soccernews.nl.«Зенит» близок к подписанию полузащитника «Аякса» ГуделяПолузащитник «Аякса» Неманья Гудель близок к переходу в «Зенит», сообщает «Спортфакт».«Ливерпуль» готов отдать в аренду Сахо за 500 тысяч евро«Ливерпуль» согласен отпустить в аренду защитника Мамаду Сахо, но рассчитывает получить от нового клуба француза 500 тысяч евро.В Амстердаме перед началом матча с крыши стадиона на поле прыгнул парашютистВ Амстердаме перед началом футбольного матча с крыши стадиона на поле прыгнул парашютист, передает Lenta.ru.«Марсель» обыграл «Лилль»Матч 18-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матч – 2:0 в пользу «Марселя».«Аякс» отказался комментировать возможный переход Гуделя в «Зенит»«Аякс» отказался комментировать возможный переход полузащитника Неманья Гуделя в «Зенит».«Зенит» начал переговоры с «Аяксом» по трансферу Неманьи ГуделяПолузащитник сборной Сербии Неманья Гудель может перейти из амстердамского «Аякса» в «Зенит» в зимнее трансферное окно.«ПСЖ» прошел «Лилль» в Кубке французской лигиФутболисты «ПСЖ» в матче 1/8 финала Кубка французской лиги уверенно обыграли «Лилль».Ришедли Базур перешел из «Аякса» в «Вольфсбург»Полузащитник «Аякса» и сборной Голландии Ришедли Базур продолжит карьеру в «Вольфсбурге».Де Превиль и Санхаре принесли победу «Лиллю» в матче с «Монпелье»В матче 17-го тура чемпионата Франции «Лилль» дома обыграл «Монпелье» со счетом 2:1.«Барселона», «Челси» и «Манчестер Сити» ведут борьбу за полузащитника «Аякса»Полузащитник амстердамского «Аякса» Ришедли Базур покинет команду в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает интернет-портал Goal.сom.«Лилль» обыграл «Кан»Матч 15-го тура чемпионата Франции между «Лиллем» и «Каном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Лилля».Джеко выиграл голосование за звание лучшего игрока тура в Лиге Европы, Кокорин - второйФорвард «Ромы» Эдин Джеко стал лучшим игроком пятого тура группового этапа Лиги Европы по итогам голосования болельщиков на официальном сайте УЕФА.Безбородов и Еськов получили назначения на матчи Лиги ЕвропыДва российских арбитра будут обслуживать матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы.«Лилль» дома уступил «Лиону»Футболисты «Лилля» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции проиграли «Лиону».
Главные новости
Футбол
Прямая трансляция матча «Спартак» – «Копенгаген» (видео)
Футбол
Владимир Стогниенко: «Тоттенхэм» недавно показал, что «Челси» еще можно обыгрывать
Футбол
Лысцов не перейдет в «Зенит» зимой
Санный спорт
Положительная допинг-проба Труненкова была взята на Кубке России
Футбол
Писарев ушел с поста спортивного директора РФС
Теннис
Новак Джокович: Молодых российских теннисистов нельзя недооценивать
Теннис
Доминика Цибулкова: Я не отказываюсь от своих слов о высокомерии Шараповой
Футбол
Михал Кухарчик перейдет из «Легии» в «Локомотив»
Хоккей
Гендиректор «Сочи»: Команда спокойно относится к задержкам зарплаты
Футбол
Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)
все новости
Лилль
Лиллькалендарьстатистика
Аякс
Аякскалендарьстатистика