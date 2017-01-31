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Алексей Сорокин: Весной «Лужники» могут быть сданы в эксплуатацию

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о ходе реконструкции стадиона «Лужники».

«Стадион строится хорошими темпами, которые поразили очень взыскательных специалистов ФИФА. Думаем, что весной арена может быть сдана в эксплуатацию. Открытие стадиона будет в виде какой-то церемонии, тут лучше спросить московские власти, это их стадион», – сказал Сорокин в интервью телеканалу «Матч ТВ».

После реконструкции вместимость стадиона увеличится с 78 до 81 тысячи, а трибуны будут максимально приближены к футбольному полю.

«Лужники» примут матч открытия, один из полуфиналов и финал чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что после реконструкции арену планировалось открыть товарищеским матчем Россия – Бразилия, который может состояться в июне 2017 года.

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