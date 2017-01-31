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Полузащитник «Кубани» пополнил ряды «Анжи»

Источник:  ФК «Кубань»Комментарии

Полузащитник Арсен Хубулов достиг договоренности с «Кубанью» о расторжении контракта. Об этом сообщает официальный сайт краснодарского клуба.

Отмечается, что 26-летний игрок продолжит карьеру в «Анжи».

«Кубань» навсегда останется в моем сердце, я всю жизнь буду переживать за эту команду. Она мне очень многое дала, надеюсь, что и я ей тоже был полезен. Я очень благодарен руководителям и тренерам, футболистам и, конечно, болельщикам. С тренерским штабом и частью ребят я вчера попрощался, пожелали друг другу удачи и сказали добрые слова. Я по-доброму расстаюсь сейчас с «Кубанью», надеюсь, что и на меня никто не будет держать зла. В клубе и городе остается много друзей, поэтому я всегда буду болеть за «Кубань», – цитирует Хубулова пресс-служба «Кубани».

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