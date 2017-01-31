Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время ЧМ-2016

Во время чемпионата мира по хоккею 2016 года, который проходил в России, был предотвращен теракт. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.

«2 мая в Москве были задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею», - приводит слова Кулягина «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира проходи с 6 по 22 мая в Санкт-Петербурге и Москве.