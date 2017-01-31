Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время ЧМ-2016
Во время чемпионата мира по хоккею 2016 года, который
проходил в России, был предотвращен теракт. Об этом сообщил первый заместитель руководителя аппарата
Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин.
«2 мая в Москве были
задержаны боевики, готовившие теракты во время чемпионата мира по хоккею»,
- приводит слова Кулягина «Р-Спорт».
Напомним, что чемпионат мира
проходи с 6 по 22 мая в Санкт-Петербурге и Москве.
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