Ласина Траоре подтвердил свой переход в «Спортинг»

Нападающий Ласина Траоре, ранее игравший за ЦСКА, продолжит карьеру в хихонском «Спортинге».

- Я очень рад оказаться в Хихоне, - заявил 26-летний футболист.

🎥 ¡Primeras palabras de Lacina Traoré como nuevo jugador del Sporting!: "Estoy muy feliz de estar en Gijón" pic.twitter.com/OPPWKmeNKM — ElDesmarque Sporting (@DMQSporting) 31 января 2017 г.

По неофициальным данным, аренда Траоре обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро.



Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.