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Ласина Траоре подтвердил свой переход в «Спортинг»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Ласина Траоре, ранее игравший за ЦСКА, продолжит карьеру в хихонском «Спортинге».

- Я очень рад оказаться в Хихоне, - заявил 26-летний футболист.

По неофициальным данным, аренда Траоре обойдется испанскому клубу в 1 миллион евро. 

Напомним, права на 26-летнего ивуарийца принадлежат «Монако». Летом он был арендован ЦСКА до конца сезона-2016/17. Однако перед зимней паузой в чемпионате российский клуб заявил, что ивуариец может покинуть команду.

В нынешнем чемпионате России форвард провел за ЦСКА 14 матчей, в которых забил пять голов.

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