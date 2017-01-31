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Глава Федерации водного поло России Алексей Власенко провел встречу с юными чемпионками мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Глава Федерации водного поло России Алексей Власенко провел встречу с юными чемпионками мира

В Олимпийском комитете России состоялась встреча главы Федерации водного поло России Алексея Власенко с членами сборной команды страны - победителями первенства мира среди девушек по водному поло, прошедшего в Окленде (Новая Зеландия). 

Во встрече также приняли участие Вячеслав Жилин - мэр города Златоуст, где базируется подготовка юных ватерполисток, руководители команды, коллектив тренеров и инициативная группа болельщиков во главе с шестикратной олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, легендарной Лидией Скобликовой. Прославленная конькобежка призналась в давней дружбе со златоустовскими «водниками» и поделилась своим восторгом от игры девушек, после чего Алексей Власенко поблагодарил ее, а так же администрацию Златоуста, за их личное и очень ценное участие в жизни водного поло. Он тепло поздравил главного тренера команды олимпийского чемпиона Сергея Маркоча с победой его воспитанниц, пожелав всем, и в первую очередь российским мужчинам, перенять опыт успеха и слаженности у золотого коллектива ватерполисток. Самих же девушек г-н Власенко напутствовал советом воспользоваться навыками победительниц и в будущем, когда им придется отстаивать чемпионский титул уже на взрослых Олимпиадах.

В память о встрече чемпионки оставили свои автографы на общем фото с церемонии награждения первенства мира.

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