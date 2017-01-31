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Луис Гарсия: Не вижу причин, почему Джеррард не сможет стать главным тренером «Ливерпуля»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия выразил мнение, что в ближайшем будущем экс-капитан «красных» Стивен Джеррард возглавит основную команду.

Совсем недавно легендарный полузащитник вернулся в английский клуб в качестве тренера академии.

«Уверен, в руководстве клуба были очень рады возвращению Стивена. Не вижу причин, почему Джеррард не сможет стать главным тренером «Ливерпуля». Очевидно, он может дать многое молодым игрокам. Думаю, через пару лет он станет помощником главного тренера, а затем и сам встанет у руля главной команды», – приводит слова испанца Goal.

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