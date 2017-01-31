Н’Зонзи продлил контракт с «Севильей» до 2020 года

Полузащитник «Севильи» Стивен Н’Зонзи продлил контракт с клубом. Новое соглашение, в котором прописана сумма отступных, рассчитано до 2020 года.

«Продление контракта говорит о том, что клуб отдает должное великолепному выступлению французского полузащитника, который, без сомнения, является одним из лучших игроков в нынешнем сезоне, как в Испании, так и в Европе», – говорится в заявлении на официальном сайте «Севильи».

28-летний француз проводит второй сезон в «Севилье». До этого он на протяжении шести лет играл в Англии за «Блэкберн» (2009-2012) и «Сток Сити» (2012-2015).

За полтора года в клубе Н’Зонзи забил семь голов в 73 матчах.