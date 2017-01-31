Оруджев останется в Мировой серии V8

Россиянин Егор Оруджев продолжит карьеру в Мировой серии V8 3.5. Молодой гонщик подписал контракт с командой AV Formula, где его напарником будет другой российский пилот - Матевос Исаакян.

Напомним, что Оруджев дебютировал в Мировой серии в 2015 году. В сезоне-2016 21-летний пилот одержал пять побед – больше, чем любой другой участник чемпионата. Однако из-за частых технических проблем он финишировал только третьим в общем зачете. Титул достался французу Тому Дильманну, который выступал как раз за испанскую AV Formula - Егор предыдущий год провел в британской Arden.

Чемпионат Мировой серии V8 3.5 2017 года стартует 15 апреля в Сильверстоуне.