Нико Росберг: «Формуле-1» нужны перемены

Действующий чемпион мира Нико Росберг прокомментировал отставку бывшего руководителя «Формулы-1» Берни Экклстоуна.

Экс-пилот «Мерседеса», завершивший карьеру вскоре после того, как завоевал титул в 2016 году, высказал свое мнение по ходу конференции Spobis, проходящей в немецком Дюссельдорфе.

- Мы очень благодарны Берни за то, что он сделал «Формулу-1» такой, какой мы ее знаем. Однако мир не стоит на месте, и чемпионату нужны перемены. Думаю, для них наступил правильный момент, - отметил Росберг. – Новые владельцы «Формулы-1» знают, как делать яркое шоу, ведь они из США. Думаю, наш спорт станет еще интереснее, а зрителям будет проще следить за трансляциями. Надеюсь, это привлечет более молодую аудиторию. Что касается предстоящего сезона, то уверен – «Мерседес» останется лучшим. У них самые высокие шансы на победу просто потому, что это – сильнейшая команда.