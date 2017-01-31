Иванович прилетел в Петербург для переговоров с «Зенитом»
32-летний защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в
Петербург, где должен подписать контракт с «Зенитом».
По сообщению интернет-портала «Фонтанка.ru» игрока заметили в аэропорту «Пулково».
Напомним, Иванович уже выступал в чемпионате России, где
играл за «Локомотив» с 2006 по 2008 год.
По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически