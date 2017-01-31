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Иванович прилетел в Петербург для переговоров с «Зенитом»

Источник:  ФонтанкаКомментарии

32-летний защитник «Челси» Бранислав Иванович прибыл в Петербург, где должен подписать контракт с «Зенитом».

По сообщению интернет-портала «Фонтанка.ru» игрока заметили в аэропорту «Пулково».

Напомним, Иванович уже выступал в чемпионате России, где играл за «Локомотив» с 2006 по 2008 год.

По информации СМИ, серб заключит контракт с «Зенитом» на 2,5 года с возможностью продления на один сезон. В текущем сезоне 32-летний защитник провел 13 матчей в чемпионате Англии. По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

Фарфан перешел в «Локомотив». Таблица трансферов РФПЛ

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