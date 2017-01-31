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Камила Джорджи дисквалифицирована на 9 месяцев

Николай Мысин
Николай Мысин
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Федерация тенниса Италии отстранила Камилу Джоджи от национальной сборной и всех соревнований, проводимых по своей эгидой, на 9 месяцев.

Причиной послужил отказ спортсменки выступить на команду Италии в матче Кубка Федерации в прошлом году. В итоге нынешняя 74-я ракетка планеты не сможет сыграть на ряде крупных соревнований, включая турнир категории «Премьер» в Риме накануне «Ролан Гарроса». Помимо прочего, Джорджи оштрафована на 30 тысяч евро. По заявлению представителей федерации тенниса Италии, Камила, отказавшись выступать за сборную страны, нарушила условия контракта, согласно которому получала необходимые условия для тренировок.

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