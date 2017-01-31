Светлана Кузнецова: В Австралии хотела выступить получше

Первая ракетка России Светлана Кузнецова в преддверии своего дебюта на турнире WTA в Санкт-Петербурге подвела итоги Australian Open и поделилась ожиданиями от выступления в родном городе.

- В Мельбурне мне хотелось бы сыграть получше, но в целом все сложилось нормально, - рассказала Кузнецова, которая на Открытом чемпионате Австралии проиграла в 4-м круге другой россиянке – Анастасии Павлюченковой. – Есть проблемы, над которыми я работаю. Конечно, акклиматизация после возвращения в Россию прошла тяжеловато. Она вообще дается все сложнее с каждым годом. Между тем, я сильно волнуюсь перед своим первым матчем, ведь раньше мне не доводилось играть турнир WTA в родном городе. Хотелось бы находиться в лучшей форме, чем та, что есть у меня сейчас. Состав участников в Петербурге очень сильный, и все будет зависеть от каждого матча. В общем, мне нужно подойти к первой встрече максимально ответственно.

Напомним, что 8-я ракетка планеты начнет выступление в Санкт-Петербурге со второго круга. Ее первой соперницей станет представительниц а Австралии Дарья Гаврилова.