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Карякин опустился на 9-е место в рейтинге ФИДЕ

Николай Мысин
Николай Мысин
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Россиянин Сергей Карякин потерял одну позицию в рейтинге ФИДЕ по итогам января – теперь он занимает в нем 9-е место.

Напомним, что Карякин неудачно выступил на завершившемся в воскресенье супертурнире в Вейк-ан-Зее, поделив 6-е место с украинцем Павлом Эльяновым. В свою очередь, лучший представитель России в рейтинге ФИДЕ – Владимир Крамник – вовсе не играл в Голландии и также потерял одну строчку в списке сильнейших шахматистов планеты. Экс-чемпион мира переместился на 4-ю позицию, уступив 3-е место американцу Уэсли Со (он и стал лучшим в Вейк-ан-Зее»). Лидерство продолжает удерживать норвежец Магнус Карлсен, вторым остается еще один представитель США Фабиано Каруана.

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