Винус Уильямс: Скрещу пальцы, чтобы Итоговый турнир WTA прошел в Петербурге

Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от Петербурга.

- Я хотела побывать в Петербурге давно. Но пока думаю о том, где покушать вечером и каких модных дизайнеров посмотреть.

- Вы бы порекомендовали Санкт-Петербург как место для Итогового турнир года?

- Да, мне тут у вас очень нравится, это было бы круто. Скрещу пальцы, чтобы это произошло, - передает слова Уильямс корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Уильямс и еще 7 топ-теннисисток, которые устроят шоу на турнире в Петербурге

Напомним, Spb Ladies Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.