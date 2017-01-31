Винус Уильямс: Скрещу пальцы, чтобы Итоговый турнир WTA прошел в Петербурге
Американская теннисистка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от Петербурга.
- Я хотела побывать в Петербурге давно. Но пока думаю о том, где покушать вечером и каких модных дизайнеров посмотреть.
- Вы бы порекомендовали Санкт-Петербург как место для Итогового турнир года?
- Да, мне тут у вас очень нравится, это было бы круто. Скрещу пальцы, чтобы это произошло, - передает слова Уильямс корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, Spb Ladies
Trophy-2017 проходит в Петербурге с 30 января по 5 февраля. В 2016 году
победительницей турнира стала итальянка Роберта Винчи.
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