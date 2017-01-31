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«Интер» нашел замену Раноккиа в Китае

Дмитрий Гирин
Источник:  ФК «Интер»Комментарии

Миланский «Интер» взял в аренду до конца сезона австралийского защитника Трента Сэйнсбери, который ранее выступал за китайский «Цзянсу Сунин», сообщает официальный сайт итальянского клуба.

25-летний Сэйнсбери провел в Поднебесной сезон-2016, сыграв за «Цзянсу» в чемпионате Китая 29 матчей и забив 2 гола. До этого он выступал за голландский «Зволле». На счету Сэйнсбери 21 матч за сборную Австралии.

В «Интере» видят в нем замену Андреа Раноккии, который отправился в аренду в английский «Халл».

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