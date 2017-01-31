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Леброн Джеймс: Чарльз Баркли – хейтер. Не позволю ему неуважительно отзываться о моих достижениях

Источник:  ESPNКомментарии

Форвард «Кливленда» Леброн Джеймс ответил на критические замечания бывшего игрока НБА Чарльза Баркли, который работает экспертом на ТВ. Он назвал его замечания неуважительными.

«Чарльз Баркли – хейтер. Почему его слова считаются заслуживающими внимания? Потому что он работает на ТВ? Я не позволю ему так неуважительно отзываться о моих достижениях. Я никого не выбрасывал из окна, не плевал в ребенка, не имел неоплаченный счет в Лас-Вегасе, никогда не приезжал на матч звезд в воскресенье, потому что играл Лас-Вегасе все выходные. Никогда не говорил, как он, что я не пример для подражания. Всю свою карьеру я должным образом представлял НБА и всегда уважал игру. Ни одной неприятности за 14 лет», - цитирует Джеймса ESPN.

Ранее Чарльз Баркли раскритиковал Джеймса за то, что он жаловался на недостаточную силу состава «Кливленда» и говорил о необходимости срочно его усилить. Баркли назвал эти заявления «неприемлемыми» и «плаксивыми».


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