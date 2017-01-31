Леброн Джеймс: Чарльз Баркли – хейтер. Не позволю ему неуважительно отзываться о моих достижениях
Форвард «Кливленда» Леброн
Джеймс ответил на критические замечания бывшего игрока НБА Чарльза Баркли,
который работает экспертом на ТВ. Он назвал его замечания неуважительными.
«Чарльз Баркли – хейтер.
Почему его слова считаются заслуживающими внимания? Потому что он работает на
ТВ? Я не позволю ему так неуважительно отзываться о моих достижениях. Я никого
не выбрасывал из окна, не плевал в ребенка, не имел неоплаченный счет в
Лас-Вегасе, никогда не приезжал на матч звезд в воскресенье, потому что играл
Лас-Вегасе все выходные. Никогда не говорил, как он, что я не пример для
подражания. Всю свою карьеру я должным образом представлял НБА и всегда уважал
игру. Ни одной неприятности за 14 лет», - цитирует Джеймса ESPN.
Ранее Чарльз Баркли
раскритиковал Джеймса за то, что он жаловался на недостаточную силу состава «Кливленда»
и говорил о необходимости срочно его усилить. Баркли назвал эти заявления «неприемлемыми»
и «плаксивыми».