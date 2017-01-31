Артуро Видаль вернулся в общую группу «Баварии»

читайте также

«Байер» подписал полузащитника «Генка» Бэйли Полузащитник «Генка» Леон Бэйли стал игроком «Байера». 19-летний игрок подписал с клубом из Леверкузена контракт до 30 июня 2022 года.

«Шальке» не отпустил Колашинаца в «Челси» Защитник Сеад Колашинац доиграет сезон в «Шальке». Немцы отказались продавать 23-летнего игрока обороны сборной Боснии и Герцеговины в «Челси» за шесть месяцев до истечения срока его контракта, сообщает Calciomercato.com.

Полузащитник сборной Бразилии Уолас стал игроком «Гамбурга» Полузащитник «Гремио» и сборной Бразилии Уолас переше в «Гамбург», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

«Челси» претендует на защитника «Шальке-04» Защитник «Шальке-04» Сеад Колашинац может переехать в чемпионат Англии. Об этом сообщает Calcio Mercato.

Почин Хеккинга и памятка от «стариков». Все о 18-м туре немецкой бундеслиги «Советский спорт» представляет главные события очередного тура чемпионата Германии по футболу.

«Ювентус» намерен взять в аренду Луиса Густаво «Ювентус» сделал предложение «Вольфсбургу» об аренде полузащитника Луиса Густаво, сообщает Calciomercato.com.

Бундеслига. 18-й тур. «Фрайбург» обыграл «Герту», «Майнц» и «Боруссия» (Д) сыграли вничью и другие матчи Все матчи чемпионата Германии по футболу на сайте «Советского спорта».

Дортмундская «Боруссия» не удержала победу над «Майнцем» «Майнц» дома сыграл вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1) в 18-м туре чемпионата Германии.

«Герта» на выезде уступила «Фрайбургу» Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Фрайбургом» и «Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Фрайбурга».

«Майнц» арендовал нападающего «Сток Сити» Кркича (фото) «Майнц» арендовал у «Сток Сити» форварда Бояна Кркича, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Филипп Лам: «Бавария» должна прибавить в преддверии «английских недель» Капитан «Баварии» Филипп Лам прокомментировал победу своей команды над «Вердером» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Футбол и немцы: чтение выходного дня В мае 2013 года в финале Лиги чемпионов на «Уэмбли» впервые в истории сошлись два немецких клуба.

Шесть медалей фигуристов на ЧЕ, дубль Кокорина и вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.

Арьен Роббен: В идеале счет должен был быть 4:0, а не 2:1 Нападающий «Баварии» Арьен Роббен прокомментировал победу над «Вердером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

Карло Анчелотти: Мы победили заслуженно Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Вердером» в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Байер», проигрывая 0:2 «Байер» потерпел поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3) в матче 18-го тура бундеслиги на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

«Бавария» обыграла «Вердер» и продолжает лидировать в чемпионате Германии Матч 18-го тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Баварией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Баварии».

«РБ Лейпциг» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом» Матч 18-го тура чемпионата Германии между «РБ Лейпциг» и «Хоффенхаймом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «РБ Лейпциг».

Букмекеры считают РБ «Лейпциг» фаворитом матча с «Хоффенхаймом» Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 18-го тура чемпионата Германии между командами РБ «Лейпциг» и «Хоффенхайм».