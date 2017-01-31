Артуро Видаль вернулся в общую группу «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль оправился от травмы и приступил к тренировкам на базе клуба.
Чилиец пропустил последний матч чемпионата Германии против бременского «Вердера» из-за ушиба ребра.
В текущем сезоне Видаль забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас в 15 проведенных матчах бундеслиги.
Ожидается, что Артуро сможет помочь мюнхенцам 4 февраля в домашнем матче 19-го тура с «Шальке 04».
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