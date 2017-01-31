Луис Гарсия: Хендерсон многому научился у Стивена Джеррарда

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия оценил игру капитана «красных» Джордана Хендерсона, а также выразил мнение, что полузащитник многое перенял у экс-футболиста мерсисайдской команды Стивена Джеррарда.

«Конечно, они играли на разных позициях. Джеррард часто бегал от штрафной и до штрафной, но я могу с уверенностью сказать, что Хендерсон очень многому научился у него. К тому же, у Джордана фантастический пас, он умеет забивать важные мячи», – приводит слова испанца Goal.

Напомним, Хендерсон стал капитаном «Ливерпуля» именно после ухода Джеррарда в 2015 году.

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