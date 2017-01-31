Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия0 : 0Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Гарсия: Хендерсон многому научился у Стивена Джеррарда

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия оценил игру капитана «красных» Джордана Хендерсона, а также выразил мнение, что полузащитник многое перенял у экс-футболиста мерсисайдской команды Стивена Джеррарда.

«Конечно, они играли на разных позициях. Джеррард часто бегал от штрафной и до штрафной, но я могу с уверенностью сказать, что Хендерсон очень многому научился у него. К тому же, у Джордана фантастический пас, он умеет забивать важные мячи», – приводит слова испанца Goal.

Напомним, Хендерсон стал капитаном «Ливерпуля» именно после ухода Джеррарда в 2015 году. 

Луис Гарсия: Не вижу причин, почему Джеррард не сможет стать главным тренером «Ливерпуля»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Луис Гарсия: Не вижу причин, почему Джеррард не сможет стать главным тренером «Ливерпуля»Бывший нападающий «Ливерпуля» Луис Гарсия выразил мнение, что в ближайшем будущем экс-капитан «красных» Стивен Джеррард возглавит команду.Владимир Стогниенко: «Тоттенхэм» недавно показал, что «Челси» еще можно обыгрыватьРоссийский комментатор Владимир Стониенко дал прогноз на центральный матч 23-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Челси».Сахо в «Спартак» не поедет. Защитника заметили на вокзале в Лондоне (ФОТО)Футболист, на которого претендовал московский клуб приехал в Лондон, чтобы подписать контракт с «Кристал Пэлас»День в истории. Шесть лет назад «Ливерпуль» купил Кэрролла за 41 миллион евро и Суареса - за 26День в истории. Шесть лет назад «Ливерпуль» купил Кэрролла за 41 миллион евро и Суареса - за 2631 января 2011 года английский «Ливерпуль» сделал две самые дорогие покупки (на тот момент) в истории клуба.«Спартак» может арендовать Сахо, если игрок никуда не перейдет до конца дняПереходить в российский клуб француз не хочет, но, если выбора не останется, готов согласиться на полугодичную арендуЮрген Клопп: Многие в АПЛ хотят, чтобы «Ливерпуль» обыграл «Челси»Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата против «Челси».Маурисио Почеттино: Если «Челси» обыграет «Ливерпуль» и «Арсенал», остановить его будет сложноГлавный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино считает, что в случае побед над «Ливерпулем» и «Арсеналом» «Челси» будет недосягаем в чемпионской гонке премьер-лиги.«Ливерпуль» - «Челси». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)Во вторник, 31 января в матче 23-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» сыграет с «Челси».Юрген Клопп: «Ливерпуль» должен приобрести новых игроковГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ перед домашней игрой с «Челси» в рамках 23-го тура АПЛ.Юрген Клопп: Перед матчем с «Челси» я должен посмотреть Мане в глазаГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не уверен, что полузащитник Садио Мане, прибывший в расположение клуба из сборной Сенегала, примет участие в игре 23-го тура АПЛ с «Челси».Брендан Роджерс: Клопп? О вас говорят по результату, но быть главным тренером очень тяжелоБывший главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который ныне работает с шотландским «Селтиком», прокомментировал игру «красных» под руководством Юргена Клоппа.Мамаду Сахо: Мог бы вновь стать игроком «ПСЖ», почему нет?Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо, который перестал проходить в основу английского клуба, порассуждал на тему возвращения во французский чемпионат, а также оценил свое положение.Филиппе Коутиньо: Я продлил контракт, потому что Клопп – победительПолузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, на прошлой неделе продливший контракт с клубом, высказался о неудачных результатах команды в последних матчах.Георгий Черданцев: Англия – неподходящая страна для Гвардиолы и КлоппаКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал вылет «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» из Кубка лиги и Кубка Англии по футболу.Антонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоАнтонио Конте: «Челси» вырос, поэтому «Ливерпулю» будет тяжелоГлавный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на вопросы журналистов.Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?Черный январь. Что происходит с «Ливерпулем»?«Ливерпуль», так ярко выглядевший осенью, в январе выиграл всего один матч из восьми.Лаллана признан лучшим игроком сборной Англии в 2016 годуПолузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана выбран лучшим игроком сборной Англии по опросу членов Клуба болельщиков национальной команды, сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.Юрген Клопп: Я несу ответственность за вылет «Ливерпуля» из Кубка АнглииГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды от «Вулверхэмптона» (1:2) в матче 1/16 финала Кубка Англии.«Вулверхэмптон» выбил «Ливерпуль» из Кубка АнглииМатч 1/16 финала Кубка Англии между «Вулверхэмптоном» и «Ливерпулем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вулверхэмптона».Юрген Клопп: В последних неудачах «Ливерпуля» виноваты только мы самиГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не ищет оправданий в связи с последними результатами команды.
Главные новости
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
Футбол
Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым
Футбол
«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали
Футбол
Петар Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой Гвардиолы
Футбол
Жозе Моуринью: Руни остается в «МЮ»
Баскетбол
Леброн Джеймс: Чарльз Баркли – хейтер. Не позволю ему неуважительно отзываться о моих достижениях
Футбол
Иванович прилетел в Петербург для переговоров с «Зенитом»
Футбол
Ласина Траоре подтвердил свой переход в «Спортинг»
Хоккей
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время ЧМ-2016
все новости
Ливерпуль
Ливерпулькалендарьстатистика
Луис Гарсия
Луис Гарсиявсе новости
Джордан Хендерсон
Джордан Хендерсонвсе новости
Стивен Джеррард
Стивен Джеррардвсе новости