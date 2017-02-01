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Официально: Иванович перешел в «Зенит»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник «Челси» Бранислав Иванович подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербуржцев. 

Контракт рассчитан на 2,5 года с возможностью продления на сезон. 

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Напомним, Иванович выступал за «Челси» с 2008 года, перейдя из московского «Локомотива». За лондонский клуб серб провел в общей сложности 376 матчей и забил 34 гола. 

В сезоне-2016/17 32-летний защитник сыграл в 13 матчах в чемпионате Англии.

По данным transfermarkt.de стоимость игрока 10 миллионов евро.

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