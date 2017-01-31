«Байер» подписал полузащитника «Генка» Бэйли
Полузащитник «Генка»
Леон Бэйли стал игроком «Байера». 19-летний игрок подписал с клубом из
Леверкузена контракт до 30 июня 2022 года.
«Выбрав Бэйли, мы получили еще одного многообещающего игрока на долгосрочный период. Его хотели видеть у себя многие клубы. И мы рады, что смогли выиграть непростую борьбу за него», – заявил председатель правления «Байера» Михаэль Шад.
Welcome, Leon #Bailey! 🇯🇲— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 31 января 2017 г.
Der 19-Jährige kommt mit sofortiger Wirkung vom @KRCGenkofficial und hat bei #Bayer04 bis 2022 unterschrieben! pic.twitter.com/mJ4UHjVejs
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.
За полтора сезона в «Генке» представитель Ямайки забил восемь голов в 56 матчах высшей лиги Бельгии.
Добавим, что «Байер» занимает девятое место в бундеслиге, набрав 24 очка в 18 матчах.