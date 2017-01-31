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«Байер» подписал полузащитника «Генка» Бэйли

Источник:  ФК «Байер»Комментарии

Полузащитник «Генка» Леон Бэйли стал игроком «Байера». 19-летний игрок подписал с клубом из Леверкузена контракт до 30 июня 2022 года.

«Выбрав Бэйли, мы получили еще одного многообещающего игрока на долгосрочный период. Его хотели видеть у себя многие клубы. И мы рады, что смогли выиграть непростую борьбу за него», – заявил председатель правления «Байера» Михаэль Шад.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 11 миллионов евро.

За полтора сезона в «Генке» представитель Ямайки забил восемь голов в 56 матчах высшей лиги Бельгии.

Добавим, что «Байер» занимает девятое место в бундеслиге, набрав 24 очка в 18 матчах.

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