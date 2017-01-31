Elements Pro Gaming подписала микс Babuwkini Ogurchiki по LoL

Алексей «Vega» Кондаков: Мы движемся постепенно к своей цели, так что проигрыши могут быть

Генеральный директор Vega Squadron Алексей «Vega» Кондаков рассказал о составе по Dota 2, прокомментировал последние результаты коллектива, а также поделился планами на будущее.