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Elements Pro Gaming подписала микс Babuwkini Ogurchiki по LoL

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Организация Elements Pro Gaming подписала состав микса Babuwkini Ogurchiki по League of Legends. 

Состав команды:

Антон «Khan Fomko» Фомкин – мидер (капитан команды) 
Никита «Nike3» Косарев – топ 
Кирилл «Nissha» Скворцов – лесник 
Станислав «Lodik» Корнелюк – керри 
Владлен «Saviour» Дворецкий – саппорт
Mats «Amon Hen» Carrera – керри (запасной игрок)
Сергей «musson» Плаксин – менеджер состава

«Пройдя долгий путь формирования состава, мы наконец готовы предоставить обновленный ростер не просто с новыми лицами в команде, но и сотрудничеством. Мы рады стать частью организации Elements Pro Gaming. Цель команды: совместно с организацией EPG пройти Лигу Претендентов в весеннем сплите и победить противников в турнире продвижения! Задача непроста, но мы готовы выкладываться на полную!» — прокомментировал капитан Антон «Khan Fomko» Фомкин.

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