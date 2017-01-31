Elements Pro Gaming подписала микс Babuwkini Ogurchiki по LoL
Организация Elements Pro Gaming подписала состав микса Babuwkini Ogurchiki по League of Legends.
Состав команды:
Антон «Khan Fomko» Фомкин – мидер (капитан команды)
Никита «Nike3» Косарев – топ
Кирилл «Nissha» Скворцов – лесник
Станислав «Lodik» Корнелюк – керри
Владлен «Saviour» Дворецкий – саппорт
Mats «Amon Hen» Carrera – керри (запасной игрок)
Сергей «musson» Плаксин – менеджер состава
«Пройдя долгий путь формирования состава, мы наконец готовы предоставить обновленный ростер не просто с новыми лицами в команде, но и сотрудничеством. Мы рады стать частью организации Elements Pro Gaming. Цель команды: совместно с организацией EPG пройти Лигу Претендентов в весеннем сплите и победить противников в турнире продвижения! Задача непроста, но мы готовы выкладываться на полную!» — прокомментировал капитан Антон «Khan Fomko» Фомкин.