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Петар Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой Гвардиолы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Петар Шмейхель, бывший голкипер «Манчестер Юнайтед», отец вратаря «Лестера» Каспера Шмейхеля, высказался об игре «красных дьяволов» под руководством Жозе Моуринью, а также оценил положение «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне.

«Моуринью нашел свой путь. Теперь он знает, что делать со своими игроками. Сейчас «Юнайтед» выступает очень даже неплохо. Они показывают хороший футбол. Результат есть, а это именно то, что нужно клубу.

Гвардиола? Думаю, он до сих пор не добился успеха с «Сити», и попал в очень сложную ситуацию. Фанаты ждали гения, который сумеет решить их проблемы, но я не думаю, что в ближайшее время стоит ждать перемен. На мой взгляд, «Сити» не займет место в четверке по итогам этого сезона. У них слишком много проблем, а многие игроки и вовсе недовольны происходящим. Хосеп, придя в команду, начал с больших изменений, но футболисты до сих пор не смогли привыкнуть к новому тренеру», – приводит слова Шмейхеля Goal.

Напомним, Гвардиола, как и Моуринью, встал у руля «горожан» минувшим летом. На данный момент команда испанского специалиста занимает пятое место в таблице АПЛ, опережая «Юнайтед» на 2 очка.

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