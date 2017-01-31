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Деонтей Уайлдер: Рад, что Вашингтон согласился на бой со мной

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от боя с Джеральдом Вашингтоном.

- Я был разочарован, когда узнал, что Вавжик провалил допинг-тест. Я не хотел разочаровывать своих преданных болельщиков в Бирмингеме, которые поддерживали меня. Рад, что Джеральд Вашингтон согласился на бой и позволил нам не лишать зрителей шоу.

Он высокий тяжеловес с хорошим джебом. Это будет своего рода тестом, учитывая мое возвращение на ринг после разрыва бицепса и операции на правой руке. Я с нетерпением жду возможности устроить хорошее зрелище для своих фанатов, - заявил Уайлдер.

Бой Уайлдер - Вашингтон состоится 25 февраля. Ранее польский тяжеловес Анджей Вавжик, который должен был боксировать с Уайлдером, сдал положительную допинг-пробу

Напомним, долгое время обязательным претендентом для американца был Александр Поветкин, однако запланированный на май 2016 года поединок в Москве не состоялся из-за положительной допинг-пробы россиянина на мельдоний.

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