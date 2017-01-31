Жозе Моуринью: Руни остается в «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не покинет команду
в зимнее трансферное окно. Об этом сообщил главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью.
На вопрос о том, остается ли Руни в команде, Моуринью
ответил: «Да. У нас нет новичков и ушедших игроков, кнроме двух, которые ушли
раньше (Депай и Шнайдерлин)». Слова Моуринью приводит Daily Mail.
Ранее сообщалось, что Руни может продолжить карьеру в Китае, а также что «МЮ» согласился продать его за 160 миллионов евро. Позднее Жозе Моуринью говорил, что ничего не знает об этом.
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