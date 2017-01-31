Ильин стал игроком «Урала»
«Урал» заключил долгосрочный контракт с 24-летним нападающим
Владимиром Ильиным. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Условия контракта не разглашаются. Футболист, первую часть сезона-2016/17 отыгравший в краснодарской «Кубани», присоединится к новой команде через два дня на втором кипрском сборе. В первой части сезона-2016/17 в активе Ильина два забитых мяча в ФНЛ.
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