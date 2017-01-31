Полузащитник «Ростова» Эззатоллахи интересен «Олимпиакосу»

Как сообщает The Times, полузащитник «Ростова» Саид Эззатоллахи может перебраться в чемпионат Греции.

Отмечается, что 20-летний футболист попал в сферу интересов «Олимпиакоса».

Отметим, что соглашение иранского игрока с донским клубом истекло в конце 2016 года. Ранее агент полузащитника сообщил, что Эззатоллахи хотел бы продолжить выступления за российский клуб.

Ранее сообщалось, что также интерес к полузащитнику проявляют «Андерлехт», «Панатинаикос», «Гамбург», «Сток Сити» и один китайский клуб, название которого не разглашается.

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