«Адмирал» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу» в серии буллитов

Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом» и «Адмиралом» завершился победой хозяев в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).

В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов и Денис Алексеев. У «Металлурга» гол в активе Евгения Соловьева и Ивана Емца. Решающий буллит в активе Игната Земченко.

«Адмирал» набрал 79 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Металлурга» 35 очков и последнее место.

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