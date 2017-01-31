«Адмирал» на выезде уступил новокузнецкому «Металлургу» в серии буллитов
Матч регулярного чемпионата КХЛ между новокузнецким «Металлургом»
и «Адмиралом» завершился победой хозяев
в серии буллитов. Итоговый счет матча – 3:2 (Б).
В составе победителей отличились Дмитрий Саюстов и Денис
Алексеев. У «Металлурга» гол в активе Евгения Соловьева и Ивана Емца. Решающий
буллит в активе Игната Земченко.
«Адмирал» набрал 79 очков и занимает восьмое место на
Востоке. У «Металлурга» 35 очков и последнее место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Металлург Нк - Адмирал - 3:2 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 6:45 (0:1). Соловьёв (Земченко), 14:11 (1:1). D. Alekseev 33:18 (1:2). Емец 59:54 (2:2).
Победный буллит:
Земченко - 3:2.
Место и дата
31 января 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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