Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак2 : 1Копенгаген
Баскетбол  Локомотив- : -Гран Канария
Футбол  Интер- : -Лацио
Бенди  Россия0 : 0Финляндия
Хоккей  Слован- : -Локомотив
Футбол  Ливерпуль- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали

Источник:  RT на русскомКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен в том, что главные победы российской фигуристки Евгении Медведевой еще впереди. 

- У нее великолепный каскад, отточенные вращения, великолепная харизма и замечательная хореография. Мне не за что критиковать ее. Пожелал бы ей спортивного долголетия, чтобы она радовала болельщиков, тренерский штаб и саму себя своей работой на льду. Хочется, чтобы Евгения покоряла нас на каждом соревновании. Впереди Олимпиада, и я надеюсь, что она не уйдет после нее, а продолжит выступать.Ей под силу выиграть на Олимпийских играх больше чем одну золотую медаль, - заявил Плющенко.

Напомним, на прошлой неделе Евгения Медведева второй раз за карьеру стала чемпионкой Европы. 

Евгений Плющенко пропускает соревновательный сезон-2016/17. В то же время, фигурист не исключает возможность своего участия в олимпийском турнире 2018 года.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Евгения Медведева: Исинбаева закрывалась от всех полотенцем, а я - наушникамиЕвгения Медведева: Исинбаева закрывалась от всех полотенцем, а я - наушникамиЛучшая фигуристка планеты - об игре в каскады, как затыкать уши, о перспективах прыгнуть четвертной и своем понимании спорта.Евгения Медведева: Хочу знать пять языков, как КостнерРоссийская фигуристка Евгения Медведева, победившая на чемпионате Европы в Остраве, рассказала, в чем хочет брать пример с итальянки Каролины Костнер.Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалейРоссийские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалейРоссийские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве и тем самым выиграли медальный зачет.Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нетХореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление спортсменки на чемпионате Европы.Евгения Медведева: Каскад из четырех тройных прыжков на тренировках делала, но очень редкоЧемпионка мира Евгения Медведева, завоевавшая в пятницу золото чемпионата Европы, рассказала, что уникальный каскад из четырех тройных прыжков, который она исполнила на официальной тренировке перед произвольной программой, она очень редко, но делала.Евгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствиеЕвгения Медведева: Сегодня я поняла, что выйду на лед и получу удовольствиеРоссийская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала свою победу на чемпионате Европы, который прошел в чешском Остраве.Лунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историюЛунная девочка. Как Евгения Медведева дважды за день вошла в историюЕвгения Медведева выиграла второй подряд титул чемпионки Европы, а еще в тот же день исполнила то, что не удавалось доселе никому и никогда.Медведева победила на чемпионате Европы по фигурному катанию, Погорилая – втораяМедведева победила на чемпионате Европы по фигурному катанию, Погорилая – втораяНа чемпионате Европы по фигурному катанию в Остраве (Чехия) завершились соревнования по одиночному катанию у женщин. Победу одержала российская спортсменка Евгения Медведева.Евгения Медведева впервые исполнила на официальной тренировке каскад из четырех тройных прыжковЧемпионка мира Евгения Медведева во время официальной тренировки перед произвольной программой на чемпионате Европы в Остраве впервые исполнила каскад из четырех тройных прыжков.Это просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению МедведевуЭто просто фантастика! Почему я не боюсь сглазить Евгению МедведевуКорреспондент «Советского спорта» – о переполняющих его эмоциях от прокатов российских фигуристок в короткой программе на чемпионате Европы.Евгения Медведева: Не зажала уши перед выступлением, потому что не успелаЧемпионка мира Евгения Медведева, захватившая лидерство после короткой программы на чемпионате Европы в Остраве, призналась, что не успела зажать уши в момент, когда объявляли оценки предыдущей участницы.Медведева вышла в лидеры на ЧЕ после короткой программыРоссийская фигуристка Евгения Медведева выиграла короткую программу на чемпионате Европы в Остраве.Илья Авербух: Погорилая будет биться за золото ЧЕ, но при чистом прокате Медведева - первая в миреТренер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Чехии.Евгения Медведева: Хотела бы попробовать исполнить четверной сальхов в конце сезонаРоссийская фигуристка Евгения Медведева собирается исполнить прыжок в четыре оборота на заключительном отрезке сезона-2016/17.«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата Европы«Не я ее нашел, а она меня!» Что происходит в Остраве накануне чемпионата ЕвропыНаш корреспондент убедился в готовности россиянок завоевать пьедестал чемпионата Европы и поговорил с тренером той, кто может им помешать.«Порезал сухожилия – хорошо сказалось». Плющенко начал хоккейную карьеру (видео)«Порезал сухожилия – хорошо сказалось». Плющенко начал хоккейную карьеру (видео)Олимпийский чемпион уже даже первый гол забил: в пятом матче за команду «Ледяные волки».Золотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахЗолотая математика. О фаворитах чемпионата Европы – в числахВ среду в Остраве стартует чемпионат Европы по фигурному катанию. Рассказываем, кто будет претендовать на медали и почему.Внимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыВнимание – Костнер! Кто будет мешать нашим выигрывать медали чемпионата ЕвропыISU объявил список участников чемпионата Европы по фигурному катанию. Знакомимся с самыми интересными персонажами.Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе (видео)Она взрослеет! Чемпионка мира предстала в необычном для себя образе (видео)Евгения Медведева исполнила на шоу в Испании показательный номер под лирическую музыку, которую никогда не использовала для своих программ.Александр Лакерник: В технике у Загитовой оказалось больше баллов, чем у МедведевойВице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник подвел итоги чемпионата России по фигурному катанию в женском одиночном разряде.
Главные новости
Биатлон
СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене
Футбол
Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым
Футбол
«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Фигурное катание
Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали
Футбол
Петар Шмейхель: У «Сити» много проблем, а многие игроки недовольны работой Гвардиолы
Футбол
Жозе Моуринью: Руни остается в «МЮ»
Баскетбол
Леброн Джеймс: Чарльз Баркли – хейтер. Не позволю ему неуважительно отзываться о моих достижениях
Футбол
Иванович прилетел в Петербург для переговоров с «Зенитом»
Футбол
Ласина Траоре подтвердил свой переход в «Спортинг»
Хоккей
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Москве во время ЧМ-2016
все новости
Евгения Медведева
Евгения Медведевавсе новости
Евгений Плющенко
Евгений Плющенковсе новости