Евгений Плющенко: Медведева может выиграть больше одной золотой олимпийской медали

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен в том, что главные победы российской фигуристки Евгении Медведевой еще впереди.

- У нее великолепный каскад, отточенные вращения, великолепная харизма и замечательная хореография. Мне не за что критиковать ее. Пожелал бы ей спортивного долголетия, чтобы она радовала болельщиков, тренерский штаб и саму себя своей работой на льду. Хочется, чтобы Евгения покоряла нас на каждом соревновании. Впереди Олимпиада, и я надеюсь, что она не уйдет после нее, а продолжит выступать.Ей под силу выиграть на Олимпийских играх больше чем одну золотую медаль, - заявил Плющенко.

Напомним, на прошлой неделе Евгения Медведева второй раз за карьеру стала чемпионкой Европы.

Евгений Плющенко пропускает соревновательный сезон-2016/17. В то же время, фигурист не исключает возможность своего участия в олимпийском турнире 2018 года.

