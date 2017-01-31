Кассано отказался ехать в Китай

Итальянский нападающий Антонио Кассано, который сейчас без клуба, отверг поступившее ему предложение из Китая.

«Настоящий футбол - только в Европе», - приводит Marca слова 34-летнего форварда.

Последним клубом Кассано была «Сампдория», с которой он расторг контракт осенью из-за конфликта с президентом Массимо Ферреро. Он не сыграл ни одного матча за генуэзцев в этом сезоне. По информации итальянских СМИ, интерес к игроку проявляли «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули».

Несмотря на то, что в январе Кассано так и не смог найти себе команду, он не намерен завершать карьеру.