«Рубин» пытался приобрести защитника «Депортиво», но получил отказ

Защитник «Депортиво» Хуанфран мог покинуть испанский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает издание Riazor, к игроку проявлял интерес «Рубин», который отправил футболисту очень выгодное предложение. О какой именно сумме идет речь, источник не уточняет, однако, отмечается, что она превышает его зарплату в «Депортиво». Несмотря на все это, Хуанфран принял решение отказать казанскому клубу.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник провел во всех турнирах 21 матч, отдал 5 голевых передач и получил 2 желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 3,50 млн евро, а его контракт с испанским клубом рассчитан до 2020 года.

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