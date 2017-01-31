«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче
Товарищеский матч между «Спартаком» и «Копенгагеном» завершился
победой красно-белых. Итоговый счет матча – 2:1.
Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Оба мяча в первом были
забиты с пенальти. У московского клуба отличился новичок Луис Адриано. У «Копенгагена»
11-метровый реализовал Андреас Корнелиус. Под занавес матча собственные ворота
после прострела Дениса Давыдова поразил Жорес Окоре.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Товарищеский матч
Матч
Спартак - Копенгаген - 2:1 (1:1)
Голы
Адриано 30 (1:0 - пен.). Корнелиус 44 (1:1 - пен.). Окоре 89 (2:1 - автогол).
Состав
Спартак: Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов (Ананидзе, 46), Зобнин (Зуев, 63), Глушаков, Фернандо (Давыдов, 78), Самедов, Адриано (Мельгарехо, 63)
Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк (Бойлесен, 84), Тоту, Сантандер
Предупреждения:
Комбаров, 43; Ананидзе, 59; Маурисио, 67 - Анкерсен, 29; Сантандер, 35; Йоргенсен, 68; Грегуш, 70
Место и дата
31 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция