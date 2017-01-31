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«Спартак» обыграл «Копенгаген» в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Копенгагеном» завершился победой красно-белых. Итоговый счет матча – 2:1.

Матч проходил в Абу-Даби (ОАЭ). Оба мяча в первом были забиты с пенальти. У московского клуба отличился новичок Луис Адриано. У «Копенгагена» 11-метровый реализовал Андреас Корнелиус. Под занавес матча собственные ворота после прострела Дениса Давыдова поразил Жорес Окоре.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.

Товарищеский матч

Матч

Спартак - Копенгаген - 2:1 (1:1)

Голы

Адриано 30 (1:0 - пен.). Корнелиус 44 (1:1 - пен.). Окоре 89 (2:1 - автогол).

Состав

Спартак: Ребров (Селихов, 46), Ещенко, Джикия, Комбаров, Маурисио, Попов (Ананидзе, 46), Зобнин (Зуев, 63), Глушаков, Фернандо (Давыдов, 78), Самедов, Адриано (Мельгарехо, 63)

Копенгаген: Ольсен, Йоргенсен, Йоханссон, Аугустинсон, Анкерсен, Матич, Квист, Корнелиус, Фальк (Бойлесен, 84), Тоту, Сантандер

Предупреждения:

Комбаров, 43; Ананидзе, 59; Маурисио, 67 - Анкерсен, 29; Сантандер, 35; Йоргенсен, 68; Грегуш, 70

Место и дата

31 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

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