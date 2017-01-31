«Сибирь» с минимальным счетом обыграла «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Куньлунь
Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сибири».
Единственный гол в активе Степана Санникова. «Сибирь»
набрала 76 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Куньлуня» 80 очков и
седьмое место.
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Регулярный чемпионат
Матч
Сибирь - Куньлунь Ред Стар - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Санников (Кемппайнен, Шалунов), 28:17 (1:0).
Место и дата
31 января 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
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