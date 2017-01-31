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«Сибирь» с минимальным счетом обыграла «Куньлунь»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Сибири».

Единственный гол в активе Степана Санникова. «Сибирь» набрала 76 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Куньлуня» 80 очков и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Сибирь - Куньлунь Ред Стар - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Голы:

Санников (Кемппайнен, Шалунов), 28:17 (1:0).

Место и дата

31 января 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

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