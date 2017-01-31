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Икер Касильяс: Роналду? В «Реале» невозможно жить прошлым

Источник:  OndaceroКомментарии

Бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс, который ныне выступает за «Порту», прокомментировал конфликт нападающего «сливочных» Криштиану Роналду с болельщиками на матче 20-го тура Примеры с «Реалом Сосьедад» (3:0).

Напомним, в одном из эпизодов воскресного матча игрок сборной Португалии потерял мяч и был освистан фанатами. После этого Роналду начал оскорблять болельщиков «Реала».

«Такое случается постоянно. Криштиану – лидер своей команды, как и Лионель Месси в «Барселоне», а игроки подобного уровня всегда находятся под давлением. Очевидно, на Роналду возложена огромная ответственность. Конечно, иногда сложно понять, почему люди начинают тебя освистывать, когда ты совсем недавно выиграл Лигу чемпионов, Евро и стал лучшим игроком года. В «Реале» много позитивного и негативного. В этом клубе невозможно жить прошлым», – приводит слова экс-голкипера «сливочных» Onda Cero.

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