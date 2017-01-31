Киберспортсмены не попадут на турниры в США из-за указа Дональда Трампа

В связи с указом Дональда Трампа о временном запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран, некоторые киберспортсмены вынуждены пропустить турниры в штатах.



Из-за этого указа Хамза «IraqiZorro» Нажим, проживающий в Ираке, не выступит на турнире Evil Eight по Vainglory. Игрок в Super Smash Bros. Рамин «Mr.R» Делшад, гражданин Нидерландов иранского происхождения, также не сможет попасть в Америку. Об этом киберспортсмену сообщили в местном консульстве США.

Напомним, что 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена въезд в Соединённые штаты на 90 дней.



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