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СБР отложил объявление состава сборной на чемпионат мира в Хохфильцене

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Состав сборной России для участия в чемпионате мира по биатлону будет объявлен позже, чем это планировалось изначально.

Как сообщал «Советский спорт», правление Союза биатлонистов России должно было утвердить и опубликовать окончательный список команды 31 января. Однако, как нам стало известно, объявление состава решено отложить на 1-2 дня.

Напомним, что чемпионат мира по биатлону пройдет в Хохфильцене с 9 по 19 февраля.

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