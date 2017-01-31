3 февраля станет известно, останется ли Торгованов главным тренером сборной

3 февраля исполком Федерации гандбола России рассмотрит вопрос о том, останется ли Дмитрий Торгованов на посту главного тренера мужской сборной.

На этом заседании Дмитрий Торгованов отчитается о выступлении сборной России на чемпионате мира, который проходил во Франции с 11 по 29 января 2017 года.

Напомним, что перед сборной России была поставлена задача выйти в полуфинал, однако, оставшись по ходу турнира без двух ведущих игроков, наша команда уступила в 1/8 финала Словении и заняла в итоге 12-е место. Словенцы же впервые в истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира

Добавим, еще, что в плей-офф сборная России вышла с третьего места в группе, а два поражения на предварительном этапе потерпела от будущих финалистов ЧМ-2017 – команд Норвегии и Франции.