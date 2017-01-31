Официально: «Анжи» расторг контракт с Обертаном

Французский полузащитник Габриэль Обертан расторг контракт с «Анжи» по обоюдному согласию сторон. Об этом рассказал руководитель пресс-службы махачкалинского клуба Айдемир Даганов.

«Клуб расторг контракт с Обертаном по взаимному согласию сторон», – приводит слова Даганова «Чемпионат».

Напомним, 27-летний Обертан стал игроком «Анжи» в августе 2016 года. На данный момент в его активе 8 матчей в РФПЛ, один гол и три желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает француза в 1 млн евро, а его контракт с «Анжи» был рассчитан до 2018 года.

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