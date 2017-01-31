Светлана Журова посетила петербургскую ТЭЦ в рамках проекта «Наставник плюс»

На Правобережной ТЭЦ в Петербурге состоялась встреча олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой со старшеклассниками «Юкковской школы-интерната».

Для гостей провели ознакомительную экскурсию по предприятию, рассказали о работе станции и профессиях в этой отрасли. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Дорогою добра с энергией «ТГК».

Напомним, центр поддержки выпускников детских домов и интернатов «Наставник плюс» - социальный проект благотворительного фонда «Дорогою Добра». Светлана Журова – наставник центра с его основания.