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Светлана Журова посетила петербургскую ТЭЦ в рамках проекта «Наставник плюс»

Виктория Игнатова
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

На Правобережной ТЭЦ в Петербурге состоялась встреча олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой со старшеклассниками «Юкковской школы-интерната». 

Для гостей провели ознакомительную экскурсию по предприятию, рассказали о работе станции и профессиях в этой отрасли. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Дорогою добра с энергией «ТГК».

Напомним, центр поддержки выпускников детских домов и интернатов «Наставник плюс» - социальный проект благотворительного фонда «Дорогою Добра». Светлана Журова – наставник центра с его основания.

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