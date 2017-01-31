«Авангард» дома уступил «Амуру»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Амура».

В составе победителей отличились Олег Ли, Максим Кондратьев, который сделал дубль, и Владислав Ушенин. У «Авангарда» голы в активе Эрика Густафссона и Антона Бурдасова.

«Амур» набрал 65 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Авангарда» 99 очков и второе место.

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