«Авангард» дома уступил «Амуру»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Амуром»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Амура».
В составе победителей отличились Олег Ли, Максим Кондратьев,
который сделал дубль, и Владислав Ушенин. У «Авангарда» голы в активе Эрика Густафссона и Антона
Бурдасова.
«Амур» набрал 65 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Авангарда»
99 очков и второе место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Авангард - Амур - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)
Голы:
Ли (Ушенин В., Руденков), 4:23 (0:1). Кондратьев (Горохов, Зогорна), 9:09 (0:2). Кондратьев (Ушенин В., Ушенин В.), 44:42 (0:3). Густафсон (Пережогин, Анелёв), 48:09 (1:3). Бурдасов 57:39 (2:3). Ушенин В. (Крысанов, Ушенин В.), 59:45 (2:4).
Место и дата
31 января 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
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