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«Авангард» дома уступил «Амуру»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Амуром» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:2 в пользу «Амура».

В составе победителей отличились Олег Ли, Максим Кондратьев, который сделал дубль, и Владислав Ушенин. У «Авангарда» голы в активе Эрика Густафссона и Антона Бурдасова.

«Амур» набрал 65 очков и занимает 12-е место на Востоке. У «Авангарда» 99 очков и второе место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Авангард - Амур - 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Голы:

Ли (Ушенин В., Руденков), 4:23 (0:1). Кондратьев (Горохов, Зогорна), 9:09 (0:2). Кондратьев (Ушенин В., Ушенин В.), 44:42 (0:3). Густафсон (Пережогин, Анелёв), 48:09 (1:3). Бурдасов 57:39 (2:3). Ушенин В. (Крысанов, Ушенин В.), 59:45 (2:4).

Место и дата

31 января 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция


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