Гол бронзового призера МЧМ-2017 Алексеева стал для него первым в КХЛ
Нападающий «Адмирала» Денис Алексеев забросил шайбу в Новокузнецке в матче с местным «Металлургом».
На 34-й минуте он вывел моряков вперед. Однако этот гол победным не стал. За шесть секунд до конца третьего периода хозяева сравняли счет и вырвали победу в серии буллитов (3:2 Б).
19-летний форвард, ставший в Канаде бронзовым призером молодежного чемпионата мира, провел всего пятый матч в КХЛ. Сезон Алексеев начинал в системе «Локомотива», а в декабре был обменен в «Адмирал».
Матч
Металлург Нк - Адмирал - 3:2 Б. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Саюстов (Блум, Саболич), 6:45 (0:1). Соловьёв (Земченко), 14:11 (1:1). D. Alekseev 33:18 (1:2). Емец 59:54 (2:2).
Победный буллит:
Земченко - 3:2.
Место и дата
31 января 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
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