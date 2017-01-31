Гол бронзового призера МЧМ-2017 Алексеева стал для него первым в КХЛ

Нападающий «Адмирала» Денис Алексеев забросил шайбу в Новокузнецке в матче с местным «Металлургом».

На 34-й минуте он вывел моряков вперед. Однако этот гол победным не стал. За шесть секунд до конца третьего периода хозяева сравняли счет и вырвали победу в серии буллитов (3:2 Б).



19-летний форвард, ставший в Канаде бронзовым призером молодежного чемпионата мира, провел всего пятый матч в КХЛ. Сезон Алексеев начинал в системе «Локомотива», а в декабре был обменен в «Адмирал».