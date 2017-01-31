Янко игра сборной России понравилась

Председатель Тренерского совета ФХМР Владимир Янко высказался о первой победе национальной сборной России над командой Казахстана (9:2) на ЧМ-2017 в Сандвикене.

«Разница в классе была велика, но в целом я позитивно оцениваю игру нашей команды. А фрагментами она мне очень даже понравилась. И темп был хороший, и контратаки, и ребята очень грамотно друг друга страховали. Сразу бросается в глаза коллективная игра – меньше стало индивидуальных действий, каждый больше думает о партнере и ищет его на поле. И все помогают друг другу – и в обороне, и в атаке. Мне это понравилось.

Но все-таки чувствовалось, что хоккеисты давно не играли, все-таки целую неделю они провели в Швеции. И товарищеских матчей не было, только тренировки. Ощущалось, что им немного не хватает игровой практики, а потом потихоньку ребята задвигались и выглядели очень хорошо», – заявил агентству «Р-Спорт» Янко.

Сегодня подопечные Сергея Мяуса встретится со сборной Финляндии. Начало матча в 18.00 (по московскому времени).